Igor Shesterkin pourrait succéder à Carey Price

Membre important des Rangers de New York, Igor Shesterkin pourrait devenir le premier gardien à remporter le trophée Hart, remis au joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey, depuis Carey Price, en 2015.

Shesterkin, qui est aussi en lice pour l’obtention du trophée Vézina, se retrouve toutefois en compétition avec les attaquants Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, et Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto. Des adversaires de taille.

Dans le cas de Price, il avait devancé assez facilement au scrutin, il y a sept ans, Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington, et John Tavares, à l'époque avec les Islanders de New York. Pour cause, le gardien du Canadien de Montréal avait conclu sa saison avec un superbe dossier de 44-16-6, une moyenne de buts alloués de 1,96 et un taux d’efficacité de ,933.

À titre comparatif, Shesterkin a été limité à 53 départs cette saison. Il a présenté une fiche de 36-13-4, une moyenne de 2,07 et un taux de ,935. Est-ce que ce sera suffisant pour devancer McDavid et ses 123 points, de même que Matthews et ses 60 buts? Il est permis d’en douter.

Quand Théodore avait devancé Iginla

Fait intéressant : non seulement Price est le dernier gardien à avoir gagné le trophée Hart, mais avant lui, c’est un autre porte-couleurs du Canadien qui avait accompli l’exploit, soit José Théodore, en 2002.

Le titre avait alors été octroyé à Théodore, qui avait remporté une très chaude lutte avec l’attaquant Jarome Iginla, des Flames de Calgary. À égalité avec 434 points au scrutin, «Théo» avait obtenu 26 votes de première place contre 23 pour Iginla.