De l’intérêt à San Diego pour Robinson Cano

Les Padres de San Diego seraient sur le point de s’entendre avec Robinson Cano sur les termes d’un nouveau contrat, lui qui a été libéré par les Mets de New York plus tôt cette semaine

Le vétéran de 39 ans n’a plus l’étoffe du joueur dominant qu’il a été pendant ses meilleures années avec les Yankees de New York et les Mariners de Seattle, mais il pourrait ajouter de la profondeur à un groupe comme celui des Padres, qui doivent composer avec plusieurs blessures.

• À lire aussi: Les Mets remettent les pendules à l’heure

• À lire aussi: Ça va mal chez les Blue Jays

Selon ce qu’a rapporté le MLB Network jeudi, une entente entre les deux parties serait imminente. Il pourrait d’ailleurs servir de mentor au jeune Fernando Tatis fils, eux qui ont joué ensemble en République dominicaine cet hiver. Ils sont d’ailleurs tous les deux originaires de San Pedro de Macoris.

À sa troisième saison avec les Mets, Cano a été désigné pour assignation le 2 mai avant d’être libéré six jours plus tard. Il avait encore deux ans et 37,6 millions $ prévus à son contrat.

Le joueur de deuxième coussin a été invité huit fois au match des étoiles et a remporté deux Gants d’or et cinq Bâtons d’argent. Cette saison, il a montré une moyenne au bâton de ,195, produisant trois points en 12 rencontres.