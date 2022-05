Au tour des candidats au Hart d'être connus

Les attaquants Connor McDavid et Auston Matthews, ainsi que le gardien Igor Shesterkin, batailleront pour l’obtention du trophée Hart cette année, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi.

Choisis à la suite d’un vote auprès des membres de l’Association professionnelle des chroniqueurs de hockey, les trois hommes ont largement contribué aux succès de leur formation respective et auront donc l’opportunité de mettre la main sur le prix du joueur le plus utile à son équipe dans le circuit Bettman.

Récipiendaire la saison passée, McDavid sera d’ailleurs en quête de son troisième trophée Hart en carrière. Le capitaine des Oilers d’Edmonton s’est assuré de mettre la main sur le Art-Ross en dominant la ligue avec 123 points. Ses performances ont aidé les siens à terminer au deuxième rang de la section Pacifique. S’il obtient à nouveau le prix, il deviendra le troisième joueur de l’histoire à le gagner trois fois avant l’âge de 26 ans, les deux autres étant Wayne Gretzky et Bobby Orr.

Pour sa part, Matthews a touché la cible 60 fois, devenant le premier hockeyeur à atteindre ce chiffre dans la LNH depuis Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, en 2011-2012. Le porte-couleurs des Maple Leafs de Toronto a conclu la campagne avec 106 points, tandis que sa formation a pris le deuxième rang de l’Atlantique. Le dernier représentant du club ayant empoché le trophée est Ted Kennedy, en 1954-1955.

Après Théodore et Price?

Enfin, Shesterkin, des Rangers de New York, est aussi l’un des finalistes au trophée Vézina récompensant le meilleur gardien de la LNH. Il a conservé une fiche de 36-13-4, une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de ,935. Les deux derniers hommes masqués ayant remporté le Hart ont évolué avec le Canadien de Montréal. Il s’agit de José Théodore (2001-2002) et de Carey Price (2014-2015).

Le gagnant du trophée sera connu ultérieurement pendant les présentes séries.