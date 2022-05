Les Québécois volent la vedette à New York!

Les joueurs québécois se sont illustrés lors du cinquième duel de la série opposant les Penguins aux Rangers.

Tout d'abord, Kristopher Letang a procuré une avance de 2-0 à Pittsburgh en décochant un tir sur réception à la suite d'une brillante passe d'Evgeni Malkin.

(À voir dans la vidéo ci-dessus.)

Mais la formation de New York n'a pas abandonné et, quelques instants plus tard, c'était au tour d'Alexis Lafrenière de toucher la cible pour permettre aux Rangers de créer l'égalité 2-2.

(À voir dans la vidéo ci-dessous.)