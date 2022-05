Adrian Kempe joue les héros à Edmonton

Les Kings de Los Angeles ont vaincu les Oilers d’Edmonton 5-4 en prolongation mardi soir, au Rogers Place, pour se donner une priorité de 3-2 dans la série.

Adrian Kempe a inscrit le but de la victoire pour les Kings. L'attaquant suédois avait déjà compté plus tôt dans la rencontre pour donner les devants au siens 2-1 en deuxième période. Phillip Danault avec son troisième des séries, Troy Stecher et Andreas Athanasiou ont marqué les autres filets des visiteurs.

Leon Draisaitl deux fois, Connor McDavid et Zach Kassian ont touché la cible du côté des perdants. McDavid et Draisaitl ont d'ailleurs terminé la rencontre avec trois points chacun.

Jonathan Quick a signé la victoire devant le filet des Kings réalisant 24 arrêts. Le gardien de but des Oilers Mike Smith a stoppé 38 tirs.

Le sixième match de cette série sera disputé jeudi soir à Los Angeles et sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 22 heures