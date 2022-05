«XI MTL»: il se passe quelque chose chez le CF MTL...

Depuis la victoire convaincante de 4-1 du CF Montréal contre Orlando la semaine dernière, l’ensemble de la communauté soccer est en liesse.

Dans le balado «XI MTL», enregistré mardi, Frédéric Lord et Patrice Bernier discutent notamment de la progression du club dans le «power ranking» de la MLS ainsi que des raisons qui expliquent son succès. À écouter ici:

Grâce à sa série de sept matchs sans défaite, un record de concession, le CF Montréal a grimpé de quatre places et se retrouve maintenant quatrième dans le «power ranking» de la MLS. Le LAFC domine le nouveau classement hebdomadaire, devant l’Union de Philadelphie et les Sounders de Seattle.

Bernier croit malgré tout que le onze montréalais est «l’équipe de l’heure dans la MLS». «Ils méritent assurément d’être dans le top 4, si ce n’est pas dans le top 3», soutient quant à lui l’animateur du podcast.

Le «capitaine éternel» se réjouit de voir son ancien club déjouer les pronostics au fil des semaines.

«Le CF Montréal est-il une équipe de troisième place? Personne ne s’était dit ça au début de la saison. Mais on voit depuis des semaines qu’ils font quelque chose de bien. Ils démontrent des éléments très intéressants au niveau du caractère. L’année dernière, c’est ce qui penchait dans la balance. On voit que le projet fait du sens.»

Le CF Montréal peut-il encore faire mieux?

«Mentalement, le groupe doit se dire qu’il peut aller plus loin que ce que les experts pensaient avant d’amorcer la saison.»

Bernier lui-même est de cet avis.

«Pour être raisonnable, l’équipe va être compétitive pour une place dans les éliminatoires. Si elle finit plus haut, tant mieux, elle aura dépassé les attentes. Personnellement, je pense qu’elle a la possibilité de faire mieux.»

Il souligne d’ailleurs que le retour attendu de Mason Toye, en juin, va «redynamiser l’équipe» et lui donner «un autre élan» à un moment important de la saison.

La troupe de Wilfried Nancy tentera de poursuivre sur sa lancée ce samedi contre Charlotte au Bank of America Stadium. Cet affrontement sera diffusé à TVA Sports 2 à compter de 18h.

SOMMAIRE DU BALADO :

1re minute :

Frédéric et Patrice discutent du rang du CF Montréal dans le «power ranking» de la MLS.

Débat sur les meilleures équipes de la MLS. Où se situe le CF Montréal?

15e minute :

Wilfried Nancy et sa gestion de l’effectif. «Nancy s’est amélioré dans les changements», croit Frédéric.

20e minute :

L’effet Gervais, ce n’est plus seulement un clin d’œil, c’est une vérité, selon Fred. «Il fait un sans-faute jusqu’à maintenant. Il pèse sur les bons boutons. Bravo!»

28e minute :

Pat et Fred reviennent sur la performance de Mathieu Choinière et de Samuel Piette contre Orlando. «Les deux ont été excellents, juge Fred. Ils ont joué un sacré match.» Selon lui, Choinière mériterait de jouer aux côtés de Victor Wanyama contre Charlotte. Pat est du même avis.

Quelle devrait être la formation partante ce week-end à Charlotte?

Le débat Piette-Wanyama est-il relancé?

39e minute :

Fred et Pat répondent aux questions du public. Quelle sera la plus grosse surprise de l’année dans la MLS? Quel est le joueur le plus sous-estimé?

48e minute :

On termine le balado avec une discussion sur le travail des arbitres dans la MLS, comparativement aux autres ligues sportives nord-américaines. Bernier a remarqué une amélioration dans les dernières années.