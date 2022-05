Shapovalov passe en huitième de finale à Rome

Le Canadien Denis Shapovalov a obtenu son billet pour les huitièmes de finale au tournoi de Rome, mardi, en Italie.

La 13e tête de série de cette compétition disputée sur la terre battue a défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili en deux manches de 6-4 et 7-6(5).

Il s’agit d’une certaine forme de revanche pour «Shapo». En effet, le 25e joueur sur l’échiquier mondial avait vaincu le représentant de l’unifolié à deux reprises en autant d’occasions avant ce duel.

Dans l’affrontement du jour, Shapovalov a pris le service de Basilashvili une fois et a aussi sauvé l’unique balle de bris que s’était offerte son rival. L’Ontarien a totalisé sept as et connu un taux de succès de 83 % quand il mettait en jeu sa première tentative de service.

Lors de son prochain duel, «Shapo» se mesurera au vainqueur du match prévu mercredi entre l’Espagnol Rafael Nadal et l’Américain John Isner.

Andreescu bénéficie d’un abandon

De son côté, Bianca Andreescu a profité de l’abandon de la Britannique Emma Raducanu pour passer au deuxième tour à Rome.

La 10e tête de l’événement a lancé la serviette en deuxième manche, lorsque la Canadienne était en avance 6-2 et 2-1.

Andreescu, 90e au monde, a remporté 86 % des échanges disputés sur sa première balle de service et 90 % de ceux joués sur sa deuxième balle.

En 16e de finale, l’athlète de 21 ans a rendez-vous avec l’Espagnole Sara Sorribes Tormo. L’athlète occupe le 37e rang du classement de la WTA et a perdu son unique match en carrière contre Andreescu, soit en mars 2021, à Miami.