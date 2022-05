«On ne sait pas ce qui pourrait être offert» - Kent Hughes

Même s'il se prépare à repêcher, Kent Hughes ne ferme aucune porte avec son premier choix.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec TVA Sports, mardi.

«Ça donne de l'anticipation aux partisans en attendant le repêchage. Ce sera un moment spécial. Pour le moment, on va célébrer. On n'a pas discuté de tous les scénarios. À Montréal, j'imagine que les gens anticipent qu'on va utiliser le choix pour repêcher un joueur. On ne peut jamais dire non, on ne sait ce qui pourrait être offert.»

Le directeur général a également avoué flotter sur un nuage après avoir vu son équipe remporter la loterie.

«Nous sommes certainement très excités! Quand tu termines au 32e rang, tu espères certainement d'avoir le premier choix au total. On croit avoir la chance de repêcher un joueur qui sera important pour l'avenir des Canadiens.»

