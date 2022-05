Mike Tyson ne fera pas face à des accusations

Le boxeur Mike Tyson n’aura pas à se défendre pour ses coups assénés le mois dernier à un passager de l’avion dans lequel il se trouvait et qui le dérangeait.

Le procureur du comté de San Mateo a affirmé lundi matin au site TMZ qu’en raison de la «conduite de la victime avant l’incident, de l’interaction entre M. Tyson et la victime, et des demandes de la victime et de M. Tyson», aucune poursuite ne sera intentée contre le combattant de légende.

Le 20 avril dernier, Mike Tyson avait frappé un passager de l’avion dans lequel il se trouvait, des suites d’un comportement qui le dérangeait.

Les représentants du boxeur avaient argumenté que le passager avait jeté une bouteille d’eau sur «Iron Mike» et l’avait ennuyé de manière répétée avant l’attaque.

De l’autre côté, l’avocat de la victime insistait qu’aucune bouteille n’avait été lancée et que la cause du comportement de son client était son enthousiasme à l’idée de rencontrer la vedette.

«Nous remercions le procureur du comté de San Mateo, Stephen Wagstaffe, le shérif du comté de San Mateo et tous les organismes chargés de l'application de la loi impliqués dans cette enquête pour leur travail minutieux, diligent et professionnel», ont déclaré les avocats de Tyson.