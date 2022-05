Les Tigers et les A’s se partagent les honneurs

Menés par un Tarik Skubal en grande forme au monticule, les Tigers de Detroit ont blanchi les Athletics d’Oakland 6 à 0 au Comerica Park. Les A’s se sont toutefois repris en remportant la deuxième partie du programme double 4 à 1 en soirée.

Dans le premier match de la journée, Skubal (2-2) n’a alloué que trois coups sûrs et autant de buts sur balles en sept manches de travail. Le droitier de 25 ans a ainsi mérité la victoire, retirant cinq frappeurs sur des prises au passage.

L’après-midi a été beaucoup plus compliqué pour Frankie Montas (2-3), qui a permis sept coups sûrs et quatre points mérités en six manches et un tiers. Il avait pourtant bien amorcé la rencontre, blanchissant les cogneurs adverses lors des quatre premières manches.

C’est Jeimer Candelario qui a porté le coup de grâce aux A’s en septième à l’aide d’un double au champ centre qui a permis à Robbie Grossman, Austin Meadows et Javier Baez de croiser le marbre chacun leur tour.

Les Athletics ont pris leur revanche en soirée grâce au brio d’Adrian Martinez (1-0), qui a blanchi ses rivaux en cinq manches et un tiers. Alex Faedo (0-1) a ajouté une première défaite à son dossier.

Il reste deux autres duels à cette série de cinq matchs, menée 2 à 1 par les A's.

Verlander cède tardivement

Justin Verlander (4-1) a perdu un match sans point ni coup sûr en huitième manche, mardi à Minneapolis, menant les Astros de Houston vers une victoire de 5 à 0 contre les Twins du Minnesota.

Verlander a cédé une première fois devant Gio Urshela en fin de huitième manche. Il a ensuite effectué le dernier retrait de la manche, mais il n’était pas de retour pour l’engagement suivant. Il a également permis deux buts sur balles, effectuant 89 lancers.

Jeremy Pena et Alex Bregman ont tous les deux produit deux points dans la victoire.

Joe Ryan (3-2) a subi la défaite.