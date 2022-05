EN DIRECT: qui obtiendra le premier choix?

Le jour J est enfin arrivé pour les partisans des Canadiens.

La LNH procède actuellement à la loterie en prévision de son repêchage.

Voyez l'émission spéciale sur la loterie dans la vidéo ci-dessus.

Une chance sur quatre

Comme prix de consolation pour cette année des plus pénibles, le Tricolore partira favori pour remporter la loterie en vue du premier choix au repêchage à 18,5 %. Mais les probabilités mathématiques sont encore plus importantes quand on additionne le pourcentage des équipes qui ne peuvent grimper au premier rang en raison de l’impossibilité de faire un bond de plus de 10 positions.

Kent Hughes et Jeff Gorton ont donc 25,5 % des chances de parler en premier. Le CH ne peut glisser de plus de deux rangs. Dans le pire des scénarios, le Canadien aura donc le troisième choix au total, comme c’était le cas en 2018 et en 2012.

Le CH n’a pas obtenu le premier choix à un encan depuis 1980, quand il avait parié sur le centre Doug Wickenheiser à la place de Denis Savard.

Pas une garantie

L’an dernier, les Sabres de Buffalo avaient terminé en 31e et dernière place du circuit. Ils ont remporté la loterie pour sélectionner le défenseur Owen Power avec le premier choix.

En 2020, les Rangers de New York avaient joué de chance en passant du huitième échelon au premier pour mettre la main sur Alexis Lafrenière. En 2019, les Devils du New Jersey avaient aussi amélioré leur sort en grimpant de la troisième place au sommet pour choisir Jack Hughes.

10

Une équipe ne peut pas faire un bond de plus de 10 positions en gagnant la loterie. Les 11 premières formations peuvent donc rêver au premier de classe.

2

Depuis le repêchage de 2021, il y a maintenant juste deux tirages (premier et deuxième choix). Dans le passé (de 2016 à 2020), il y en avait trois.

25,5 %

Le CH a 25,5 % des chances d’obtenir le premier choix au total. Mathématiquement, il a 18,5 % des chances de remporter la loterie. Mais à ce total, on doit ajouter les pourcentages des équipes qui ne peuvent pas faire un bond plus grand que de 10 positions : Columbus (2,5), Islanders (2,0), Winnipeg (1,5), Vancouver (0,5) et Vegas (0,5). On arrive donc à 18,5 % + 7 % = 25,5 %.