Louis Domingue sur un nuage

Le gardien des Penguins de Pittsburgh Louis Domingue ne s’attendait probablement pas à voir de l’action lors de ces séries éliminatoires. Mais les blessures à Tristan Jarry et Casey DeSmith ont fait en sorte que le Québécois a l’opportunité de briller.

Et l’homme de 30 ans profite de chaque instant, puisque ses performances et celles de ses coéquipiers ont permis à la formation de la Pennsylvanie de prendre les devants 3-1 dans sa série face aux Rangers de New York.

«C’était incroyable. C’était "shift" après "shift". Les gars n’ont pas arrêté, a souligné Dominue après la victoire de 7-2 des Penguins lors du quatrième match. Et c’est ce qui a été la clé ce soir. Je me souviens quand on a touché le poteau sur l’échappée, ils ont fait un "push" après et on est restés dans notre zone, mais on n’a pas brisé, on est restés solides.

«Je pense qu’on a beaucoup à apprendre de cette partie en tant qu’équipe et répéter ça à New York.»

Et si les Penguins ont autant de succès actuellement, selon les dires de Domingue, c’est parce qu’il respecte à la lettre leur plan de match.

«Je pense qu’on joue de la manière qu’on veut jouer, a continué Domingue. On a établi la manière que l’on voulait jouer. C’est ça qui est la clé. On ne se concentre pas sur ce qu’ils vont faire, on se concentre sur ce qu’on peut faire. On le sait que si on applique notre plan de match, on a de bonnes chances de gagner.

Maintenant, la plus dure, c’est la prochaine. Finir une équipe, c’est ce qui est le plus dur. On reste terre-à-terre. Que l’on gagne 7-2 ou 2-1, à la fin de la journée, on mène 3-1 et il faut aller chercher la quatrième.»

Sur un plan plus personnel, Domingue semble avoir le support indéfectible des partisans des Penguins, qui ne se gênent pas pour le manifester.

«C’est assez magique. Je ne peux pas te dire que je m’attendais à ça. Je vis ça chaque moment à fond et j’essaie de rester concentré sur le prochain match et le prochain arrêt.»

