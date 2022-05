Les Celtics reviennent dans la série

Les Celtics de Boston ont trimé dur, lundi à Milwaukee, mais ils sont revenus de l’arrière durant le quatrième quart du quatrième duel de leur série contre les Bucks pour l’emporter 116 à 108 et niveler les chances.

La formation du Massachusetts tirait de l’arrière par sept points au moment d’amorcer les 12 dernières minutes de jeu. Ils ont toutefois dominé leurs adversaires 43 à 28 durant cette séquence.

Les visiteurs ont été inspirés par les performances de Jayson Tatum et Al Horford, qui ont chacun inscrit 30 points. Dans le cas du second, il s’agissait d’un record personnel pour un match des séries éliminatoires, lui qui est âgé de 35 ans. Il a ajouté huit rebonds à sa fiche. Pour sa part, Taytum a complété son double-double, avec 13 rebonds.

Du côté des favoris de la foule, Giannis Antetokounmpo a une fois de plus été la bougie d’allumage des siens, amassant 34 points et 18 rebonds dans une cause perdante.

Les Celtics auront la chance de retrouver leurs partisans pour le cinquième match, mercredi, dans le but de prendre les devants dans la série.