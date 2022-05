Le Kraken et les Sharks sortent le chéquier

Les attaquants Max McCormick et Alexander Barabanov ont paraphé de nouvelles ententes avec le Kraken de Seattle et les Sharks de San Jose respectivement, lundi.

Les deux hommes étaient admissibles à l’autonomie complète cette année. Barabanov a signé un contrat de deux ans dont la valeur financière n’a pas été précisée par l’organisation. Cependant, selon le réseau local de NBC Sports, le Russe touchera 5 millions $ en tout.

En 2021-2022, il a récolté 10 buts et 29 mentions d’aide pour 39 points en 70 rencontres. L’ancien du SKA de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale de hockey, a amassé 47 points en 92 sorties depuis son arrivée dans le circuit Bettman.

«Alexander a eu une très bonne première année dans la LNH, prouvant qu’il peut constituer un fabricant de jeux et un producteur de points sur une base constante. Avec son ardeur au travail et sa capacité à aller aux endroits difficiles, il a le potentiel de s’améliorer et de construire sur ses succès», a déclaré le directeur général intérimaire des Sharks, Joe Will, par voie de communiqué.

Pour ce qui est de McCormick, il a accepté un pacte d’un an à deux volets. Son salaire dans la LNH sera de 762 500 $. La saison passée, il a été blanchi lors de ses 10 affrontements avec le Kraken, inscrivant 29 points en 46 parties avec les Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine. L’ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Hurricanes de la Caroline compte 13 points, dont huit buts, en 93 matchs en carrière dans la LNH.

«Max est un morceau important de notre groupe de leaders à Charlotte, a indiqué le DG du Kraken, Ron Francis, par le biais d’une missive. Il nous a impressionnés par son jeu à Seattle. Nous sommes enthousiastes à l’idée de le ramener dans l’organisation pour deux ans.»