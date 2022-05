La raison derrière le congédiement de Barry Trotz

À la surprise de plusieurs personnes, Barry Trotz, qui était à la barre des Islanders de New York depuis 2018, s’est vu montrer la porte de sortie par son patron Lou Lamoriello, lundi matin.

Malgré un bilan somme toute positif si l’on exclut l’exclusion des éliminatoires de cette saison (six séries gagnées en quatre ans), le message de l’homme de 59 ans passait de moins en moins bien dans le vestiaire new-yorkais.

La principale raison de son congédiement est toutefois née d’une tendance de plus en plus lourde à travers la Ligue nationale de hockey (LNH). C’est du moins ce qu’a déclaré notre informateur Renaud Lavoie lors d’une apparition à l’émission «JiC».

«Dernièrement, beaucoup de buts sont marqués et les jeunes prennent de plus en plus le contrôle de ce circuit-là. Les entraîneurs qui préconisent une approche défensive sont en train de quitter la ligue, présentement. »

«Barry Trotz fait partie d’une catégorie d’entraîneurs de l’ancienne génération. Claude Julien et John Tortorella ont une approche du même type que lui.»

Lavoie a également parlé d’un évident jeu de coulisses dans ce dossier.

«Clairement, plusieurs joueurs sont allés voir Lou pour lui indiquer qu’ils ne souhaitaient plus jouer dans un système strictement axé sur la défensive. Il y a des jeunes joueurs comme Mathew Barzal qui veulent marquer des buts et se concentrer sur l’attaque. Barzal sera joueur autonome sans compensation dans deux ans et Lamoriello est au courant de tout ça.»

