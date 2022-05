De rares succès pour les Orioles

Les partisans des Orioles de Baltimore n’ont pas beaucoup de raisons de se réjouir depuis quelques années.

Ils ont toutefois quelques moments de bonheur récemment. Lundi, le club du gérant Brandon Hyde a vaincu les Royals de Kansas City au compte de 6 à 1. Il s’agissait d’une quatrième victoire en cinq sorties et d’un sixième gain en neuf rencontres.

Les Orioles, qui ont tout de même une fiche perdante de 12-17 jusqu’à maintenant en 2022, ont également remporté deux de leurs trois dernières séries.

«Sur nos terres, nous avons séparé les honneurs avec les Twins [du Minnesota] et remporté deux séries [contre les Red Sox de Boston et les Royals]. Je suis très heureux de la façon dont nous jouons présentement», a déclaré Hyde après la dernière victoire des siens, lui dont les propos ont été rapportés par le mlb.com.

Lors du dernier match contre la formation du Missouri, les Orioles ont amassé tous leurs points en cinquième manche. Jorge Mateo, Trey Mancini et Ryan Mountcastle ont tous permis à des coéquipiers de fouler la plaque avec des simples. Un but volé et un lancer hors cible ont aussi permis aux vainqueurs d’inscrire des points.

Au monticule, Tyler Wells (1-2) a connu une excellente sortie. Il a permis seulement un point sur cinq frappes en lieu sûr, et ce, en six manches de boulot. Il a aussi passé trois rivaux dans la mitaine.

La défaite a été encaissée par le partant Carlos Hernandez (0-2), qui était en poste pour tous les points des Orioles. Il a passé quatre manches et deux tiers sur la butte.

L’équipe de Baltimore se déplace maintenant à St. Louis pour une série de trois matchs contre les Cardinals. C’est la première fois depuis 2003 que les Orioles et les «Cars» s’affronteront au domicile de ces derniers.