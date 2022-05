CH: Josh Anderson au Championnat mondial de hockey

L’attaquant du Canadien de Montréal Josh Anderson représentera le Canada au prochain Championnat du monde de hockey, qui aura lieu à compter de vendredi en Finlande.

Anderson était en effet l’un des 24 joueurs dont le nom apparaissait sur la liste de la Fédération canadienne concoctée par le directeur général Shane Doan et publiée lundi.

Les Québécois Maxime Comtois (Ducks d’Anaheim), Thomas Chabot (Sénateurs d’Ottawa), Nicolas Roy (Golden Knights de Vegas) et Pierre-Luc Dubois (Jets de Winnipeg) seront également du voyage.

Les Sénateurs (Chabot, Nick Holden et Drake Batherson), les Knights (Roy, Zach Whitecloud et Logan Thompson) et les Devils du New Jersey (Dawson Mercer, Damon Severson et Ryan Graves) seront les trois équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) les mieux représentées.

Le gardien Matt Tomkins (Frölunda HC) et l’attaquant Eric O’Dell (Dynamo de Moscou) sont par ailleurs les deux seuls joueurs de l'unifolié qui n’ont pas évolué au sein du circuit Bettman cette saison. Avec l’attaquant des Blue Jackets de Columbus Kent Johnson, ils sont les trois seuls athlètes à avoir évolué sous les ordres de l’entraîneur-chef Claude Julien aux Jeux olympiques de Pékin, cet hiver.

Julien sera de retour derrière le banc de l’équipe, où il sera épaulé par André Tourigny, Nolan Baumgartner et D.J. Smith.

Formation d’Équipe Canada

Attaquants

Nicolas Roy

Mathew Barzal

Adam Lowry

Dawson Mercer

Drake Batherson

Eric O’Dell

Dylan Cozens

Cole Sillinger

Maxime Comtois

Morgan Geekie

Noah Gregor

Josh Anderson

Pierre-Luc Dubois

Kent Johnson

Défenseurs

Zach Whitecloud

Nick Holden

Travis Sanheim

Damon Severson

Ryan Graves

Dysin Mayo

Thomas Chabot

Gardiens

Logan Thompson

Chris Driedger

Matt Tomkins