Les Bruins créent l'égalité

Les Bruins de Boston on créé l'égalité dans la série face aux Hurricanes de la Caroline, dimanche après-midi devant leurs partisans au TD Garden.

Après avoir subi deux défaites à l'étranger, la troupe de Bruce Cassidy a fait subir le même sort aux Canes.

En effet, la formation du Massachusetts avait été défaite 5-1 et 5-2 à Raleigh, mais a rebondi lors des troisième et quatrième matchs avec deux victoires au compte de 4-2 et de 5-2.

Un absent de marque

Ayant contracté la COVID-19, Charlie McAvoy n'était pas du quatrième duel. McAvoy jouait en moyenne pendant 25 min 15 s depuis le début du tournoi éliminatoire. Il a récolté deux aides et montrait un différentiel de 0.

Plus de détails à venir.