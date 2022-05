Formule E: Abt sera de retour

Poussée vers la sortie avec le retrait du constructeur Audi, l’année dernière, Abt a indiqué qu’elle allait effectuer un retour en Formule E lors de la prochaine saison.

Abt, qui avait remporté le tout premier E-Prix à Pékin en 2014, a permis à Lucas di Grassi de remporter le championnat des pilotes en 2017-2018. L’équipe a ensuite mis la main sur le titre des constructeurs au terme de la saison suivante lorsque Audi a pris le plein contrôle des opérations.

Au total, Abt a remporté 14 courses et a placé ses pilotes 47 fois sur le podium.

«La Formule E a toujours eu une grande place dans nos cœurs et nous n'avons jamais caché le fait que nous voulions revenir, a déclaré Hans-Juergen Abt, directeur associé de l’organisation, dans un communiqué publié jeudi.

Selon le site The Race, Abt sera propulsé par le motoriste Mahindra. Le tout devrait être annoncé bientôt. Du côté des pilotes, les dirigeants semblent également avoir une bonne idée.

«Nous allons probablement amorcer la saison comme négligés, contrairement à auparavant en tant qu'équipe d'usine, a fait valoir le président et directeur général Thomas Biermaier. C'est pourquoi il est très important que nous ayons des pilotes rapides et intelligents dans le cockpit et qui s'intègrent bien avec nous. Les premières discussions sont passionnantes et très positives, donc je suis sûr que notre équipe sera bientôt réunie.»

La prochaine course de Fe sera l’E-Prix de Berlin, qui aura lieu les 14 et 15 mai. Les deux courses seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.