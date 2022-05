Sydney remporte le concours Kraft Hockeyville

Parmi les quatre finalistes du concours Kraft Hockeyville, le quartier d’Iberville, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, n’a pas mis la main sur le prix de 250 000 $ afin de rénover les installations de l’aréna Marcel-Larocque.

C’est plutôt la ville de Sydney, en Nouvelle-Écosse, qui s’est vu décerner la victoire lors d’une annonce faite par le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, samedi soir, entre la première et la deuxième période du match opposant les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York. La municipalité gagnante aura aussi l’opportunité d’accueillir un match présaison du circuit Bettman.

Sydney a ainsi devancé Saint-Jean-sur-Richelieu, Princeton (Colombie-Britannique) et Douro-Dummer (Ontario) au scrutin.

Iberville avait inscrit son aréna de quartier dans le but d’y apporter plusieurs améliorations, dont au niveau de l’éclairage, qui est «dû pour faire un virage vert», selon les propos du directeur général de l’amphithéâtre Réjean Lamothe. Ce projet aurait aussi permis d’économiser de l’argent pour entamer d’autres projets.

Pour sa part, la ville gagnante explique dans son vidéo de présentation que le prix lui permettra d’acheter un nouveau compresseur pour le complexe des Jeux du Canada. L’amphithéâtre pourra ainsi rouvrir ses portes, fermées depuis quelques années au hockey. Il servira d’endroit pour jouer aux jeunes filles de la région.