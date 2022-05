Le numéro 8 pour Coby Bryant... en l’honneur de Kobe Bryant

Le nouveau demi défensif des Seahawks de Seattle, Coby Bryant, honorera la mémoire de l’ancien joueur des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, en portant le numéro 8, soit l’un des deux numéros qu’a portés la légende de la NBA, décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

Sélectionné au début de la quatrième ronde (109e au total) du dernier repêchage de la NFL, l’athlète de 23 ans en a fait l’annonce vendredi, sur ses réseaux sociaux.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le nouveau membre de la tertiaire des Seahawks porte ce nom. Ses parents le lui ont attribué à la naissance, en l’honneur du joueur des Lakers, qui en était à peine à sa troisième saison en carrière dans la NBA à ce moment. Ils avaient toutefois modifié la façon d’écrire le prénom, tout en gardant la même façon de le dire, pour que leur fils puisse créer sa propre légende. Coby, qui avait aussi changé son numéro du 7 au 8 avec les Bearcats de l’Université de Cincinnati, en décembre 2021, s’est grandement inspiré de son homonyme.

«Encore aujourd’hui, j’applique la "Mamba Mentality" (une façon de se comporter nommée en l’honneur du surnom de Kobe Bryant : "Black Mamba"). J’essaie simplement de l’honorer du mieux que je le peux», avait admis Coby, au réseau WCPO de la région de Cincinnati, en décembre.

En 2021, avec les Bearcats, Bryant a terrorisé les receveurs de passes adverses, en compagnie d’Ahmad «Sauce» Gardner, repêché quatrième au total par les Jets de New York. Le nouveau membre des Seahawks a alors réussi trois interceptions, dont une retournée pour un majeur, en plus de provoquer deux échappés et de compléter 44 plaqués, dont 34 en solo.