L'Avalanche prend le contrôle

L’Avalanche du Colorado a pleinement profité de son jeu de puissance, qui a eu l’effet d’un véritable rouleau compresseur dans le troisième match de leur série contre les Predators, qu’ils ont remporté 7 à 3, samedi à Nashville.

Les visiteurs ont été très opportunistes, eux qui ont touché la cible lors de chacune de leurs quatre premières tentatives avec l’avantage d’un homme.

Artturi Lehkonen et Nathan MacKinnon, en première période, ont respectivement profité des passages d’Eeli Tolvanen et Luke Kunin au cachot pour donner les devants à leur équipe. À l’engagement suivant, Gabriel Landeskog et Nazem Kadri ont fait scintiller la lumière rouge alors qu’un adversaire était puni.

L’Avalanche a finalement complété le match avec quatre buts en cinq tentatives en avantage numérique.

Landeskog, avec son deuxième but de la rencontre, Devon Toews et Valeri Nichushkin, dans une cage déserte, ont inscrit les autres réussites de l’Avalanche. Le capitaine a d’ailleurs été le plus productif, avec quatre points.

Malgré la défaite, les «Preds» ont aussi profité pleinement de leur avantage numérique. Les favoris de la foule ont touché la cible deux fois en trois essais en pareilles circonstances, grâce à Tolvanen et Roman Josi. Matt Duchene a été l’autre buteur des Predators, qui se retrouvent désormais avec le dos au mur après trois petits matchs. Ils tenteront de sauver leur peau une première fois, lundi devant leurs partisans.