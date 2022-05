Crosby élogieux à l’endroit de Domingue

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a salué les efforts de son coéquipier Louis Domingue, qui a continué son bon travail devant le filet de l’équipe, samedi, dans la victoire contre les Rangers de New York.

Domingue, qui est le troisième gardien de l’organisation et qui est appelé en renfort en raison des blessures subies par Tristan Jarry et Casey DeSmith, s’est notamment distingué lors de la troisième période alors qu’il a réalisé un arrêt important aux dépens d’Artemi Panarin pour ensuite voir les Penguins marquer le but de la victoire au terme de la même séquence.

Grâce à ce gain, les Penguins ont maintenant les devants 2-1 dans la série de premier tour entre les deux formations.

«Ils l’ont attaqué avec vigueur et il a réalisé d’énormes arrêts, entre autres sur ce tir sur réception qu’il a stoppé avec son épaule», a indiqué Crosby à notre collègue Renaud Lavoie, après la rencontre.

«Ça nous donne de la confiance, a-t-il poursuivi. Quand on écoule des pénalités, quand on obtient ces gros arrêts, ça nous propulse. Et il le fait depuis qu’il est arrivé ici, c’est bien de le voir obtenir ce succès.»

