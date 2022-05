Chapeau, Evander Kane!

Evander Kane a réalisé un truc du chapeau et les Oilers d’Edmonton ont servi une correction en règle de 8-2 aux Kings, à Los Angeles, vendredi, au troisième match de cette confrontation.

Zach Hyman et Ryan Nugent-Hopkins (trois points de part et d'autre) ont inscrit des doublés et la formation albertaine a pris les devant 2-1 dans cette série.

Leon Draisaitl a ouvert le pointage à la troisième minute de jeu sur une superbe passe de Connor McDavid devant le filet. Les deux complices ont terminé le match avec deux points.

Les Oilers ont marqué cinq buts sans réplique avant qu’Anze Kopitar ne trouve le fond du filet pour la première fois du bal printanier.

Quelques secondes plus tôt, Kane est devenu le premier joueur des Oilers depuis Bernie Nicholls, en 1992, à récolter plus d’un but aux matchs 2 et 3.

Kopitar a initié le seul autre but des siens, celui de Phillip Danault, lors d’une supériorité en troisième. Le Victoriavillois était posté devant Mike Smith pour soulever du revers un juteux retour dans le demi-cercle.

Le gardien des Oilers a stoppé 44 lancers dans la victoire.

Remplacé par Cal Petersen après le deuxième de Hyman, Jonathan Quick a accordé quatre filets sur 17 tirs. Son substitut a alloué autant de buts sur 20 tentatives.