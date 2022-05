Autre victoire facile des Remparts

Pour la deuxième fois en autant de rencontres, les Saguenéens de Chicoutimi ont été contraints d’utiliser leurs deux gardiens face à des Remparts de Québec déchaînés, qui ont pris une avance de 2-0 dans leur série de premier tour grâce à une victoire de 6 à 3, samedi soir, au Centre Vidéotron.

Sergei Litvinov en a eu plein les bras en accordant cinq buts sur 27 lancers. Kevyn Brassard lui est venu en relève à la mi-match et a lui aussi reçu un barrage de 31 lancers, ne cédant qu’une fois, cependant.

L’attaque des Remparts a été animée par le joueur de centre Théo Rochette et le défenseur Louis Crevier, qui ont réussi une performance identique d’un but et deux mentions d’aide.

Les arbitres ont aussi eu une soirée occupée en décernant 19 punitions mineures aux deux équipes. Les «Diables rouges» en ont profité pour frapper deux fois sur le jeu de puissance, tandis que Nathan Gaucher a touché la cible en désavantage numérique.

Les Saguenéens, qui avaient perdu le premier match 6 à 1, jeudi, ont répliqué deux fois grâce à Fabrice Fortin. William Rouleau avait ouvert la marque en première période.

Chicoutimi fera déjà face à l’élimination lundi, à domicile, au Centre Georges-Vézina.