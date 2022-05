Paris sportifs: de l’action en séries éliminatoires

Le mois de mai est souvent synonyme de séries éliminatoires, autant pour la Ligue nationale de hockey que pour la NBA. Le plaisir est ainsi doublé pour les différents parieurs. Voici d’ailleurs certaines des meilleures offres pour la prochaine fin de semaine.

Victoire de l’Avalanche par deux buts ou plus contre les Predators (2,05) Bet99

L’Avalanche du Colorado est aux commandes de sa série de premier tour contre les Predators de Nashville, elle qui a gagné ses deux premiers matchs à domicile. Si ce n’était pas d’une performance étincelante du gardien Connor Ingram (49 arrêts), la formation qui évolue à Denver aurait démoli sa rivale une deuxième fois en autant de tentatives, elle qui a dominé 51 à 26 au chapitre des tirs. Les «Preds» auront le plaisir de retrouver leurs partisans pour les deux prochains matchs, mais outre Ingram, aucune facette de leurs deux premières prestations ne laisse présager plus de succès lors de la troisième, samedi.

Moins de 5,5 buts entre les Stars et les Flames (1,71) Mise-o-jeu

Les Stars et les Flames jouent du hockey typique des séries éliminatoires. Les deux formations ferment le jeu, si bien que les chances de marquer se font rares, comme en témoignent les résultats de 1 à 0 et 2 à 0, respectivement lors du premier et du second match. De plus, très peu de tirs sont dirigés sur le filet adverse. Après deux matchs, toutes séries confondues, les Flames et les Stars pointaient respectivement au 14e (55) et au 16e (51) rang pour les tirs au but. Selon le site de «Money Puck», les Stars sont les seuls de cette série à avoir réussi un tir de «haut danger». Cette tendance pourrait se poursuivre, samedi lors du troisième match, et laisser place à un autre match à bas pointage.

Victoire des Bucks contre les Celtics (1,83) Bet99

Le deuxième tour des séries de la NBA donne place à un spectacle de grande qualité puisque les quatre formations favorites dans chacune des associations ont triomphé au tour précédent. Ainsi, les Celtics se rendront à Milwaukee, pour le troisième match de la série, avec une égalité de 1-1. L’avantage de jouer à domicile a été un facteur tout au long de la campagne entre ces deux clubs, puisque les favoris de la foule ont gagné à chacune des quatre occasions. Les Bucks ont légèrement altéré cette statistique en enlevant les honneurs du premier duel de la série à Boston, mais les Celtics ont rectifié le tir et la tendance devrait se poursuivre en faveur de Milwaukee, samedi.

Plus de 2,5 buts entre le CF Montréal et l’Orlando City SC (1,85) Bet99 et Mise-o-jeu

La séquence de six matchs en Major League Soccer sans perdre du CF Montréal sera sérieusement mise en danger, samedi au Stade Saputo, où l’Orlando City SC sera le visiteur. La formation floridienne avait d’ailleurs vaincu les hommes de Wilfried Nancy lors du premier match de la saison, mais ces derniers ont redressé la barque depuis. Orlando aussi une excellente séquence, ayant gagné quatre de ses cinq derniers matchs. Les buts pourraient être à l’honneur (et un pari moins risqué que le résultat). Durant sa récente série, le Club de Foot a vu cinq de ses six duels se terminer avec un pointage de trois buts ou plus.