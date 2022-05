Le retour d’Embiid propulse les 76ers

Il semble que les 76ers n’avaient besoin que de la présence de Joel Embiid dans leur alignement pour rivaliser avec le Heat de Miami. La formation de la Pennsylvanie a profité du retour au jeu de son centre, vendredi à Philadelphie, pour défaire ses adversaires 99 à 79.

Victime d’une fracture à la structure osseuse de l’orbite de son œil droit et d’une commotion cérébrale dans les derniers moments du sixième match de la série contre les Raptors de Toronto, Embiid avait raté les deux premiers duels de la série de deuxième tour.

À son retour sur le parquet, le joueur vedette a inscrit 18 points, en plus de s’emparer de 11 rebonds. Il n’a toutefois pas été le plus productif de son équipe. Tyrese Maxey et Danny Green ont chacun conclu le match avec 21 points.

Du côté du Heat, malgré leur faible performance offensive, Jimmy Butler a amassé 33 points. Il est toutefois le seul à avoir réussi une telle performance, Tyler Herro étant le seul autre représentant de la formation floridienne à franchir la barre des 10 points, lui qui en a eu 14.

Les 76ers tenteront d’égaler la série lors du quatrième match, dimanche.