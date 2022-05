Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Brian Dumoullin a peut-être disputé la première partie de la série contre les Rangers de New York, mais il brillait par son absence, jeudi, lors de la deuxième confrontation.

Et tout le monde semble se demander pourquoi.

«Brian Dumoulin n'était pas de l'entraînement hier (mercredi), a souligné le journaliste Renaud Lavoie, jeudi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Il l'était aujourd'hui (jeudi), mais pas pour les mêmes raisons. Sur le but refusé des Rangers en fin de troisième (période), son genou droit a donné directement contre le poteau. Ça pourrait vous donner une bonne indication de ce qui lui arrive. Il a terminé le match, mais il avait beaucoup de difficulté à faire ses pivots.»

Même s'il a sauté sur la patinoire, jeudi, le défenseur ne semblait vraiment pas à 100%.

Il sauté sur la glace aujourd'hui (jeudi), a patiné un peu et parlé au médecin et dans sa rencontre, il hoche la tête à quelques occasions, a continué Lavoie. Et on comprend que les choses ne tournent pas dans la bonne direction pour lui. Par la suite, il a recommencé à patiner, a parlé à un autre employé des Penguins. Et lorsqu'il a parlé avec l'entraîneur-adjoint, on voit qu'il n'est pas là du tout, que ça ne fonctionne pas, il n'arrête pas de hocher la tête. C'est assez clair qu'il y a un problème important dans son cas.

«Du côté des Penguins, évidemment, on ne veut pas dire grand-chose.»

La série entre les Rangers et les Penguins est égale 1-1, à la suite du triomphe des «Blueshirts», 5-2, jeudi.

