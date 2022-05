La WWE de retour à Montréal et à Québec

Cette semaine aux «Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur les principales nouvelles de la semaine : l’annonce officielle que la WWE sera de retour à Montréal et à Québec, le départ de Stu Grayson d’AEW, de même que les nombreuses coupures à NXT.

De plus, les deux animateurs discutent du dernier événement de New Japan et de ce qui s’est passé à Dynamite, Raw et SmackDown.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :