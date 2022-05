L'attaquant des Coyotes de l'Arizona Antoine Roussel adore regarder les matchs de séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Mais ce qu'il aime moins voir, c'est le gardien des Oilers d'Edmonton Mike Smith jouer la comédie et ainsi permettre à son équipe de marquer un but en avantage numérique.

«J'ai été déçu, je défends souvent Mike Smith, mais parfois il en rajoute pour rien, a-t-il dit à JiC. Les arbitres n'ont visiblement pas vu qu'il en avait rajouté, mais je m'attendais à ce qu'il soit mis à l'amende aujourd'hui.

«Sur cette punition-là, les Oilers ont marqué leur premier but et on dirait que ç'a cassé les jambes des Kings. J'ai trouvé ça dommage, la game a pas besoin de ça. Moi aussi j'en ai déjà rajouté, mais je me suis fait taper sur les doigts ensuite.»

Voyez les commentaires d'Antoine Roussel dans la vidéo ci-dessus.