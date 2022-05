CH: un Québécois en fin de première ronde?

Toute l’attention est portée vers la première sélection du Canadien au prochain repêchage, à juste titre. Un prometteur patineur québécois pourrait toutefois très bien se joindre au club montréalais avant même la fin de la ronde initiale.

Selon le classement final dévoilé par la Centrale de recrutement, jeudi, trois joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) semblent en lice pour être possiblement repêchés durant le premier tour. L’attaquant Nathan Gaucher, des Remparts de Québec, fait évidemment partie du lot, mais il y a aussi deux défenseurs, soit Maveric Lamoureux, des Voltigeurs de Drummondville, et Tristan Luneau, des Olympiques de Gatineau.

Les noms de Gaucher, Lamoureux et Luneau viennent respectivement aux 16e, 20e et 24e rangs sur la liste des patineurs nord-américains.

En plus de son premier choix, assuré d’être dans le top 3, le Tricolore détient la sélection de premier tour des Flames de Calgary obtenue dans la transaction impliquant Tyler Toffoli, en février dernier.

En considérant que différents joueurs internationaux seront également repêchés avant ce tour de parole du Canadien, force est de constater que certains de ces produits de la Belle Province, voire les trois, pourraient être disponibles.

Faire oublier Logan Mailloux

Inévitablement, le choix des Flames, qui ont terminé au sixième rang du classement général de la Ligue nationale, se retrouvera entre le 27e et le 32e rang, selon leurs performances en séries éliminatoires.

À titre indicatif, les Nord-Américains Chase Stillman, Zachary Dean, Logan Mailloux et Nolan Allen avaient été choisis, dans l’ordre, 29e, 30e, 31e et 32e au plus récent repêchage. Or, ceux-ci figuraient respectivement 35e, 21e, 23e et 40e sur la liste finale des patineurs nord-américains de cette cuvée.

Chez les gardiens, le produit de la LHJMQ le mieux classé est Ivan Zhigalov, un athlète natif du Bélarus évoluant avec le Phoenix de Sherbrooke. Le Québécois Vincent Filion, des Wildcats de Moncton, pourrait aussi être repêché en juillet, mais beaucoup plus tardivement.