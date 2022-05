CF Montréal: il faut régler le dossier Renard

Le contrat du directeur sportif, Olivier Renard vient à échéance à la fin de la présente saison et c’est un des dossiers prioritaires de Gabriel Gervais.

Comme il l’a mentionné en début de semaine, le Belge souhaite rester à Montréal, mais n’a pas encore discuté de son avenir avec son nouveau patron.

«Je l’ai dit, au jour un, qu’on veut qu’Olivier reste avec nous à long terme, a insisté le président et chef de la direction. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on travaille là-dessus.»

Gabriel Gervais entend prendre son temps, mais reconnaît que le plus tôt sera le mieux.

«D’un côté mental et stabilité, c’est sûr qu’on aimerait le faire le plus rapidement possible. On a des étapes de discussion à avoir et on va les avoir.»

Satisfait

Gabriel Gervais est en poste depuis un mois et aime ce qu’il voit sur le terrain.

«Avant que j’arrive, je voyais ce qui se passait sur le terrain. Même l’année passée, je voyais de très belles choses qui m’ont beaucoup motivé à revenir.»

«La philosophie de “coach” Wil [Wilfried Nancy] et d’Oliver, qui est de laisser la place aux jeunes qui montent de l’Académie avec un beau mélange de vétérans, j’étais convaincu.»