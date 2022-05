À VOIR: Jonathan Huberdeau se donne en spectacle

L’attaquant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau n’a pas terminé au sommet des passeurs du circuit Bettman par hasard. Le Québécois terrorise les brigades défensives à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) par sa vision du jeu et son dynamisme et il en a fait preuve, une fois de plus, mardi soir face aux Capitals de Washington.

Huberdeau, qui vient de connaître sa meilleure saison en carrière, et de loin, avec une récolte de 30 buts et un impressionnant total de 85 mentions d’aide en 80 parties jouées s’est moqué de la défense des Caps, faisant tout le travail pour son acolyte Aleksander Barkov qui n’a eu qu’à rediriger la rondelle.

Celui que plusieurs surnomment Huby en Floride a servi une tasse de café à nul autre que Nicklas Backstrom avant de faire le coup à John Carlson.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.