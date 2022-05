À VOIR: des Yankees «calent» leurs bières en guise de soutien aux Rangers

Les Yankees de New York sont en ville et trois de leurs gros canons; Aaron Judge, Anthony Rizzo et DJ LeMahieu étaient de passage au Madison Square Garder afin d'encourager les Rangers, mardi soir.

Disons que les représentants des Bombardiers du Bronx ont soutenu les «Blue Shirts» de façon peu conventionnelle.

Au lendemain de leur défaite aux mains des Blues Jays de Toronto par la marque de 2-1 et profitant d’une journée de congé, les hommes d’Aaron Boone ont tout simplement calé leurs bières au grand plaisir des partisans.

