Séries : quatre intenses duels à prévoir sur nos ondes

La palpitante première ronde des séries éliminatoires se poursuit en ce mercredi et TVA Sports a le plaisir de vous présenter les quatre affrontements prévus, à commencer par le choc entre les Bruins et les Hurricanes dès 19h sur notre deuxième chaîne.

Lors du premier match, c’est la troupe de Rod Brind’amour qui a eu le dessus de façon très nette, l’emportant au compte de 5-1.

TVA Sports 1 joindra la danse dès 19h30 pour le deuxième duel de la confrontation Tampa Bay-Toronto, menée 1-0 par la formation ontarienne. Motivés par les belles sorties d'Auston Matthews et Mitch Marner, les Torontois avaient, lundi, pulvérisé les Floridiens 5-0.

À 21h30, TVA Sports 2 vous offrira le second match entre les Blues et le Wild, alors que c'est le club du Missouri qui est présentement aux commandes de la série. Un jeu blanc de Ville Husso avait permis aux Blues de signer un solide gain de 4-0 lors de la partie initiale.

Finalement, dès 22h, TVA Sports 1 conclura la soirée avec la deuxième joute de la spectaculaire série Oilers-Kings. Les Kings mènent présentement celle-ci grâce, entre autres, au brio de Philip Danault. En plus d’embêter Connor McDavid et Leon Draisaitl, l’attaquant québécois a marqué le but gagnant lors du premier match, en plus d’amasser une aide.