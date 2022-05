Le Heat malmène les tombeurs des Raptors

Le Heat de Miami a pris une sérieuse option sur sa série demi-finale d’association en remportant les deux premiers matchs à domicile contre les 76ers de Philadelphie. Mercredi soir, l’équipe floridienne a été sans complexe en ayant le dessus 119 à 103, au FTX Arena.

Les 76ers avaient un certain momentum après s’être défaits des Raptors de Toronto en six matchs en première ronde, mais le Heat semble avoir trouvé comment les neutraliser.

Bam Adebayo (23 points) et Jimmy Butler (22 points et 12 rebonds) ont été les meilleurs joueurs du Heat dans cette rencontre, mais d’autres provenant du banc, comme Tyler Herro et Victor Oladipo, ont fourni de précieux points en réussissant chacun trois tirs du centre-ville.

Ce fut d’ailleurs l’une des belles réussites de Miami dans cette rencontre. Les hommes de l’entraîneur-chef Erik Spoelstra ont réussi près de la moitié de leurs tentatives pour trois points (14 en 29). Les favoris dans l’Association de l’Est n’ont ainsi jamais concédé l’avance après le premier quart.

Tyrese Maxey a été brillant dans la défaite avec 34 points, tandis que ses coéquipiers Tobias Harris et James Harden ont franchi le cap des 20 unités. Philadelphie pourra profiter de l’énergie de ses partisans pour les deux prochains duels, puisque la série se déplacera au Wells Fargo Center dès vendredi.