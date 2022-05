L'Avalanche sert une correction aux Predators

L'Avalanche du Colorado n'a fait qu'une bouchée des Predators de Nashville lors du premier match de la série, mardi, en l'emportant 7-2 à Denver.

Après 20 minutes de jeu, c'était déjà 5-0 pour les locaux. Nathan MacKinnon a ouvert la marque et il a d'ailleurs terminé la rencontre avec deux buts et une mention d'aide.

Mikko Rantanen, avec trois aides, et le défenseur Cale Makar, avec un but et deux aides, ont également récolté trois points dans la victoire.

Devon Toews, Andrew Cogliano, Gabriel Landeskog et l'ancien des Canadiens de Montréal Artturi Lehkonen ont marqué les autres buts.

Du côté des Predators, c'est l'ancien de l'Avalanche Matt Duchene qui a inscrit les deux buts.

Darcy Kuemper a bloqué 23 lancers pour obtenir la victoire alors que du côté de Nashville, David Rittich a été retiré après avoir accordé cinq buts sur 13 tirs seulement. Connor Ingram a bien fait dans les circonstances, bloquant 30 des 32 lancers dirigés vers lui.