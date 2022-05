Jake Allen en lice pour le trophée King-Clancy

Le gardien Jake Allen est le représentant du Canadien de Montréal dans la course au trophée King-Clancy, qui récompense le joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant le mieux montré l’exemple par ses qualités de leader sur la glace et à l’extérieur, tout en apportant une contribution communautaire significative.

Le Néo-Brunswickois est en compétition avec certains noms connus du circuit, notamment le récent retraité Ryan Getzlaf (Ducks d’Anaheim), ainsi que les anciens du Tricolore P.K. Subban (Devils du New Jersey) et Max Pacioretty (Golden Knights de Vegas). Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay), Wayne Simmonds (Maple Leafs de Toronto), Chris Kreider (Rangers de New York), Nazem Kadri (Avalanche du Colorado) et Ryan O’Reilly (Blues de St. Louis) figurent aussi parmi les candidats.

Sur la patinoire, Allen a conservé une fiche de 9-20-4, une moyenne de buts alloués de 3,30 et un taux d’efficacité de ,905 pendant la dernière campagne.

Le gagnant sera choisi par un comité ayant à sa tête le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et son adjoint Bill Daly. Il recevra 25 000 $, somme qu’il remettra à l’organisation caritative de son choix. Ceux ayant pris les deuxième et troisième places au scrutin à l’interne obtiendra 5000 $ pour les mêmes fins.

Pekka Rinne (Predators de Nashville) avait décroché le prix au terme de sa dernière année en carrière, en 2020-2021.