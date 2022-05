F1: un tracé piégeux à Miami?

La Formule 1 visitera la ville de Miami pour la première fois cette fin de semaine et l’absence de données sur le nouveau tracé forcera les équipes et les pilotes à redoubler d’ardeur afin de peaufiner les réglages, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis.

C’est ce qu’a expliqué le Québécois Lance Stroll, mercredi. Excité à l’idée de piloter dans les rues de ce qu’il considère comme l'une des villes les plus «cool» des États-Unis, il estime que chaque seconde de travail en vaudra la chandelle.

«La première course sur une nouvelle piste est toujours l'une des plus excitantes. Vous y allez avec des données limitées et c’est une course contre la montre pour vous familiariser avec la piste, a-t-il expliqué dans un communiqué de l’équipe Aston Martin. Il y aura beaucoup de travail, mais ce sera gratifiant de voir la F1 présenter un bon spectacle à Miami.»

Attention

Ayant déjà parcouru la piste à bord du simulateur, Sebastian Vettel a lancé un avertissement aux pilotes: il pourrait y avoir plusieurs pièges. Puisqu’il s’agit d’un circuit urbain, les murs ne sont jamais bien loin en cas d’erreur.

Or, chaque tour en piste aura une grande importance avec l’absence de données. Particulièrement avec le nouveau règlement technique qui a forcé les équipes à revoir complètement leurs monoplaces et avec les nouveaux pneus de Pirelli.

«C'est formidable de voir un autre circuit urbain rejoindre le calendrier et la piste de Miami semble vraiment intéressante, a analysé le quadruple champion du monde. D'après ce que nous avons vécu dans le simulateur, il y a quelques virages difficiles. Les virages 13 à 16 ont une quantité surprenante de changements d'élévation pour coincer les pilotes.»

Par ailleurs, les premières analyses d’Aston Martin montrent que le temps de passage aux puits sera plus court que la moyenne des Grands Prix. Compte tenu du risque de l’intervention de la voiture de sécurité – elle est intervenue à chaque course jusqu’ici cette saison –, les stratégies pourraient varier.

Les premiers essais auront lieu vendredi, suivis des qualifications, samedi. La course se déroulera dimanche à compter de 15 h 30, heure normale de l’Est.