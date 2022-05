«XI MTL»: Quand Zlatan s’en mêle...

Semaine chargée à «XI MTL» alors que Frédéric Lord, Patrice Bernier et Vincent Destouches reviennent notamment sur la victoire du CF Montréal face à Atlanta United.

Écoutez l’épisode complet ici, enregistré mardi:

Selon leur analyse, le CF Montréal n’a pas été chanceux samedi dernier. Il a simplement trouvé des solutions aux problèmes qu’on lui posait et s’est ainsi emparé de la victoire.

«Il faut féliciter le CF Montréal, qui a trouvé le moyen de gagner dans un match où il a été dominé en grande partie. Bravo, il faut le faire», a affirmé Destouches.

Bernier a donné une partie du crédit au gardien Sebastian Breza. «Il a fait une bonne première mi-temps, ce qui a permis à son équipe de ne pas se retrouver à 1-1 ou encore de tirer de l’arrière après 45 minutes», a-t-il soutenu.

Les trois experts soccer de TVA Sports ont par ailleurs comparé les matchs Miami-Atlanta et CFMTL-Atlanta. Même résultat, mais pas les mêmes constats.

En vue du prochain match de la troupe de Wilfried Nancy, ce samedi contre Orlando au Stade Saputo, Patrice et Vincent suggèrent de remplacer Victor Wanyama et Ismaël Koné, qui seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes, par Samuel Piette et Ahmed Hamdi, mais avec un petit ajustement dans le positionnement de Djordje Mihailovic.

«Koné avait de la difficulté dernièrement et la fatigue de Wanyama commençait à poindre, alors la rotation imposée n’est peut-être pas une si mauvaise affaire pour le CF Montréal, a indiqué Destouches. Ça restera à vérifier samedi.»

Qui dit vrai?

Dans ce balado, ils tentent aussi de décrypter les messages envoyés par Olivier Renard dans les médias.

Le directeur sportif a affirmé qu’il entendait toujours l’appel de la direction du CF Montréal pour son renouvellement de contrat. Une déclaration qui va à l’encontre des récents propos de Gabriel Gervais. Qui dit vrai? Est-ce que Renard met de la pression sur le club?

C’est ce que croit Destouches. «Renard sait qu’il a le gros bout du bâton. Il met de la pression sur l’organisation pour régler le dossier rapidement. Ce n’est pas un hasard si ça survient pendant que l’équipe connaît du succès. C’est un jeu qui s’enclenche. Ce n’est pas très bon pour l’organisation.»

Finalement, Fred, Pat et Vincent prennent Zlatan Ibrahimovic au mot et décident de déterminer qui est le meilleur joueur à être passé en MLS, ce que prétend être l'attaquant suédois.

Fred propose trois catégories pour attaquer le problème. Si les trois premières positions sautent aux yeux, les autres ne font pas consensus. Après discussions, le trio s’entend sur un top 5 commun.

L’affrontement contre Orlando City SC sera diffusé à TVA Sports 2 à compter de 15h samedi après-midi.