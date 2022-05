Gala d’EOTTM: trois combats de championnat

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) proposera des duels ayant un enjeu important le 23 juin au Cabaret du Casino de Montréal, puisque ses protégés Steven Butler, Erik Bazinyan et Artem Oganesyan devront se battre pour des ceintures.

Déjà, les chocs opposant Butler (29-3-1, 25 K.-O.) au Canadien Brandon Brewer (25-1-2, 11 K.-O.) pour le titre NABF des poids moyens et celui mettant aux prises Bazinyan (27-1-0, 21 K.-O.) à l’Argentin Marcelo Esteban Coceres (30-3-1, 16 K.-O.) pour les ceintures NABF et NABA des super-moyens étaient connus. Or, Oganesyan (13-0-0, 11 K.-O.) aura à défendre sa couronne NABF des super-mi-moyens contre le Mexicain Dante Jardon (34-8-0, 25 K.-O.).

Celui-ci a de l’expérience, car il a déjà remporté le titre intercontinental de l'IBO face à Anthony Tomlinson lors d’un combat au Royaume-Uni ainsi que la ceinture WBC International Silver.

«Je me donne à fond tous les jours au gymnase pour défendre cette première ceinture avec brio, puisque ma plus grande source de motivation est de rendre ma famille et tous ceux qui me supportent fiers. Le 23 juin, je ne veux pas seulement la victoire, mais je veux qu'elle soit spectaculaire et mémorable», a affirmé Oganesyan dans un communiqué diffusé mardi.

Retour d’Ulysse junior

Pour sa part, Yves Ulysse junior (20-2-0, 11 K.-O.) aura l’opportunité de remonter dans le ring après qu’une blessure l’en eut éloigné pour la dernière année. Dans un combat retour planifié pour huit rounds, il croisera le fer avec Reuquen Cona Facundo Arce (14-6-2, 7 K.-O.), qui boxe dans les rangs professionnels depuis 2017 et cumule un peu plus de 120 rondes d’expérience. «Après ces quelques mois d’inactivité, je suis plus que prêt à remonter dans le ring et poursuivre là où j’ai laissé. Je reprends ma route vers le sommet de la division, et je suis bien décidé à m’imposer comme je sais le faire», a mentionné le boxeur montréalais.

En lever de rideau, Hamza Khabbaz (3-0-0, 1 K.-O.) affrontera Marco Chino Villa (3-6-0, 0 K.-O.) suivi de Leila Beaudoin (5-0-0, 1 K.-O.) qui fera face à la Française Amel Anouar (2-2-1, 0 K.-O.). Luis Santana (5-0-0, 2 K.-O.) tentera d’infliger une première défaite en carrière à Sergio Hernandez Cruz (8-0-1, 6 K.-O) tandis qu'Avery Martin-Duval (6-0-1, 4 K.-O.) affrontera Luis Reyes Carmona (9-1-1, 2 K.O.) qui n’a pas connu la défaite depuis 2011.