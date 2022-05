Bianca Andreescu s’arrête en huitième à Madrid

La Canadienne Bianca Andreescu a vu son parcours s’arrêter en huitième de finale au tournoi de tennis de Madrid, mardi.

La 111e joueuse au monde a baissé pavillon en deux manches de 7-5 et 6-1 face à l’Américaine Jessica Pegula. Cette dernière est la 12e tête de série de l’événement tenue sur la terre battue espagnole.

Il s’agit d’une forme de revanche pour la représentante du pays de l’Oncle Sam. Lors du premier duel entre les deux femmes, l’Ontarienne l’avait battue en finale du tournoi de Newport Beach en janvier 2019.

Dans l’affrontement du jour, Andreescu a connu toutes sortes de difficultés lorsqu’elle était en possession des balles. Elle n’a remporté que 51 % des échanges disputés sur sa première balle de service et a été brisée à six reprises. L’athlète de 21 ans a par ailleurs fait face à un impressionnant total de 21 occasions de bris.

Avant de baisser pavillon face à Pegula, Andreescu a vaincu ses compatriotes Danielle Collins et Alison Riske à Madrid.

Un peu plus tard en journée, le Canadien Denis Shapovalov affrontera le Britannique Andy Murray pour un affrontement des 16e de finale de la compétition tenue dans la capitale espagnole. L’Ontarien de 23 ans est la 14e tête de série de l’événement.

Félix Auger-Aliassime avance en double

Toujours à Madrid, le Québécois Félix Auger-Aliassime a réussi sa rentrée en obtenant un gain en double.

En compagnie de son partenaire, le Bulgare Grigor Dimitrov, il a vaincu une paire composée par les Argentins Maximo Gonzalez et Diego Schwartzman en deux manches de 6-3 et 7-6 (8). Ce duel a duré 1 h et 51 min.

Au prochain tour, «FAA» et Dimitrov ont rendez-vous avec l’Américain Tommy Paul et le Britannique Cameron Norrie.

Auger-Aliassime amorcera son tournoi en simple mercredi à Madrid. En tant que huitième tête de série de l’événement, il a bénéficié d’un laissez-passer pour le premier tour.

Finalement, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont triomphé de la Norvégienne Ulrikke Eikeri et de la Slovaque Tereza Milhalikova en quart de finale du double féminin. Les deuxièmes têtes de série de ce volet de la compétition à Madrid l’ont emporté en deux manches de 6-3 et 6-2.