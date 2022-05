Catherine Raîche se rapprocherait de son rêve

Tout indique que la Montréalaise Catherine Raîche franchit un pas de plus vers son rêve de devenir un jour directrice générale d’une équipe dans la NFL.

Raîche serait sur le point de se joindre aux Browns de Cleveland dans un rôle qui demeure à confirmer, mais qui équivaudrait à celui d’assistante au directeur général Andrew Berry.

C’est ESPN et le quotidien USA Today qui ont été les premiers à rapporter la nouvelle, qui n’a toutefois pas été confirmée par les Browns.

Preuve que ce nouveau poste lui ferait franchir une autre étape vers son objectif ultime, l’ex-adjoint de Berry à Cleveland, Kwesi Adofo-Mensah, a été nommé directeur général des Vikings du Minnesota le 26 janvier dernier.

C’est un drôle de clin d’œil du destin puisque Raîche avait justement été rencontrée en entrevue pour le poste qu’Adofo-Mensah a décroché au Minnesota, quelques semaines plus tôt.

Des complices

La Québécoise était déjà la femme qui occupait le poste le plus haut placé dans la NFL au sein du département football d’une équipe. Depuis l’an dernier, elle avait été promue au rôle de vice-présidente aux opérations football chez les Eagles de Philadelphie.

Deux ans plus tôt, Raîche avait intégré la NFL à titre de coordonnatrice aux opérations football des Eagles.

Elle évoluait justement sous les ordres d’Andrew Berry jusqu’à ce qu’il devienne directeur général des Browns en 2020. La roue tourne avec la Québécoise qui revient avec celui qui lui avait ouvert les portes du circuit.

À 33 ans seulement, sa progression dans le monde du football est impressionnante. Avant la NFL, la diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke avait fait ses classes avec les Alouettes de 2015 à 2017, puis avec les Argonauts de Toronto les deux années suivantes. Un bref saut avec les Vipers de Tampa Bay, dans la XFL, avait précédé son entrée dans la grande ligue.

Avec les Eagles, Raîche est impliquée au niveau du «personnel, incluant le recrutement universitaire et professionnel, en plus de la gestion contractuelle, du développement des joueurs et de la recherche football», selon le site de l’équipe.

À ce jour, une seule femme a occupé le rôle de directrice générale dans la NFL, soit Tose Spencer, en 1983.