À VOIR: Alexis Lafrenière excité à l’aube de ses débuts en séries

Le premier choix au total des Rangers de New York lors de l’encan 2020, Alexis Lafrenière dispute un premier match en séries éliminatoires, mardi soir, alors que les Penguins de Pittsburgh sont en visites au Madison Square Garden.

Renaud Lavoie s’est entretenu avec Alexis Lafrenière à quelques minutes de ses débuts en séries éliminatoires. Écoutez ses propos dans la vidéo ci-dessus.

«Je suis excité. C’est un premier match en séries pour moi, et à domicile en plus! Ça devrait être plaisant. La foule est toujours bruyante, ici. Je vais essayer d’en profiter le plus possible et jouer le meilleur hockey», a d’abord laissé entendre l’attaquant québécois.

Cinq ans plus tard

«Tout le monde a hâte. Ça fait cinq ans que l’équipe n’a pas participé aux séries. C’est une belle expérience. Il faudra garder les choses simples», toujours selon l’auteur de 19 buts et 12 mentions d’aide, totalisant 31 points en 79 rencontres cette saison.

Chris Kreider donne l’exemple

«Chris Kreider est un modèle pour moi et toute l’équipe. Il travaille fort au gym, dans les pratiques et lors des matchs. Pour une jeune équipe, c’est plaisant de pouvoir compter sur lui. Il nous partage son expérience. C’est bon pour nous», a conclu l’athlète âgé de 20 ans.