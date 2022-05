Sans Embiid, rien ne va pour les 76ers

Privée des services de Joel Embiid, blessé lors du dernier match de la série opposant les 76ers de Philadelphie aux Raptors de Toronto, la formation de la Pennsylvanie n’a pas fait le poids lors du premier match de sa série de deuxième tour contre le Heat, lundi à Miami, s’inclinant 106 à 92.

Les visiteurs ont été dans le coup pendant la première moitié du match, eux qui ont même retraité au vestiaire avec une avance d’un point, mais les favoris de la foule les ont largués à leur retour sur le parquet, s’emparant même d’une avance de 21 points à un certain moment au quatrième quart.

Tyler Herro et Bam Adebayo ont été les plus productifs dans la victoire, respectivement avec 25 et 24 points. Le second a complété son double-double, avec 12 rebonds.

La formation floridienne était toujours sans l’ancien des Raptors Kyle Lowry, qui s’est blessé dans le troisième match de la série de premier tour des siens, contre les Hawks d’Atlanta.

Du côté des 76ers, Tobias Harris a pris la relève sans Embiid, amassant 27 points. Tyrese Maxey (19 points) et James Harden (16), qui avaient excellé contre les Raptors ont tenté d’épauler leur coéquipier, mais en vain.

Les deux équipes seront de nouveau sur le parquet du FTX Arena, mercredi, pour le second match.