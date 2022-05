Mattias Norlinder en route vers l'Amérique du Nord

L'espoir des Canadiens de Montréal Mattias Norlinder est en route vers l'Amérique du Nord.

Après avoir terminé sa saison en Suède avec Frölunda, le jeune défenseur rejoindra le Rocket de Laval pour prendre part aux séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Le patineur de 22 ans se retrouvera ainsi à la Place Bell, a annoncé le club-école du Canadien de Montréal, lundi. Conséquemment, il sera disponible pour la série de deuxième tour contre le Crunch de Syracuse qui s’amorcera vendredi dans l’État de New York.

Norlinder a disputé six parties avec le Rocket cette saison, inscrivant un but et une mention d’aide. Il a participé à un nombre identique de rencontres avec le Canadien et a obtenu une aide. Le choix de troisième tour, le 64e au total, de l’organisation au repêchage de 2019 a surtout évolué avec les Indians de Frölunda, dans la ligue élite suédoise, où il s’est fait complice de deux buts en 21 matchs.

Laval a fini troisième de la section Nord et a pu éviter la série de premier tour. Face au Crunch, il jouera à domicile le 12 mai et, si nécessaire, deux jours plus tard, dans une confrontation au meilleur de cinq affrontements.