Leylah Fernandez éliminée en double à Madrid

Le parcours de la Québécoise Leylah Annie Fernandez au tournoi de Madrid est déjà terminé.

Après s’être inclinée en simple la veille, elle a subi le même sort en double, lundi, en compagnie de la Tchèque Katerina Siniakova.

La paire a en effet baissé pavillon en deux manches de 6-1 et 6-4 devant la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Slovaque Tereza Mihalikova au deuxième tour. Fernandez et Siniakova ont perdu deux fois leur service durant chaque manche et n’ont jamais été en mesure de revenir de l’arrière.

Eikeri et Mihalikova ont maintenant rendez-vous avec une autre Canadienne en quart de finale. Elles affronteront Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos, deuxièmes favorites du tournoi. Ces deux dernières ont dû trimer dur pour accéder au troisième tour, venant à bout de la Chinoise Xin-Yun Han et de la Russe Alexandra Panova au super bris d’égalité par le pointage final de 6-7 (3), 6-4 et 10-8.

Denis Shapovalov doit également être en action à Madrid, lundi. Il a rendez-vous avec le Français Ugo Humbert. «Shapo» n’a pas joué depuis le 26 mars lorsqu’il avait perdu devant le Sud-Africain Lloyd George Harris à Miami.