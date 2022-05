Les Panthers seront champions, selon EA Sports

Ce sont les Panthers de la Floride qui remporteront la coupe Stanley en 2022, d’après la simulation réalisée par EA Electronic Arts (EA) dans son jeu vidéo «NHL 22».

Lundi, le compte Twitter EA Sports NHL a dévoilé les résultats de la simulation de toutes les séries qui se dérouleront dans les prochaines semaines.

Selon celle-ci, les Panthers triompheront des Capitals de Washington en cinq parties lors de la première ronde. Ils se débarrasseront également des Maple Leafs de Toronto et des Bruins de Boston en six matchs, respectivement en demi-finale et en finale de l’Association de l’Est.

En grande finale, le club de la Floride a défait l’Avalanche du Colorado en six rencontres. La simulation de EA prévoit aussi que les Flames de Calgary auront le meilleur parcours parmi les équipes canadiennes qui participent aux éliminatoires. La formation albertaine a baissé pavillon en sept affrontements contre les «Avs» en finale de l’Ouest.

Cette année, les Panthers ont connu une fantastique saison 2021-2022. Leur dossier de 58-18-6 leur a permis de mettre la main sur le trophée des Présidents. L’équipe floridienne tentera de décrocher le premier championnat de son histoire dans les prochaines semaines. Elle a participé une seule fois à la finale, soit en 1996. Les Panthers avaient alors été balayés en quatre petits matchs par l’Avalanche.