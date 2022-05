Guy Lafleur: la classe des Maple Leafs

Brendan Shanahan a posé un geste symbolique important, dimanche, en invitant Rick Vaive, Wendel Clarke et Doug Gilmour à sauter dans un avion pour une visite éclair à Montréal.

Dans son rôle de président des Maples Leafs, Shanahan tenait à offrir ses condoléances à la famille Lafleur en personne. Il était accompagné de trois anciennes gloires des Leafs.

Histoire de bas

« Il n’a pas eu besoin de me tordre un bras pour me convaincre, a dit avec le sourire Rick Vaive. Guy était tellement un bon joueur, j’ai eu le bonheur de jouer contre lui. Mais quand j’avais onze ans et que je restais à l’Île-du-Prince-Édouard, le Canadien avait joué un match préparatoire. J’avais manqué l’école et j’avais rencontré Eddy Palchak. Je l’avais aidé avec les équipements et je donnais des bas à tous les joueurs du CH. Je m’en souviens encore aujourd’hui et j’ai 62 ans. »

Tristesse

« C’est difficile de ne pas pleurer, a renchéri Gilmour, qui a joué deux ans pour le Tricolore, en 2001-2002 et 2002-2003. Plus jeune, j’encourageais les Leafs, mais j’aimais regarder les grandes vedettes de la LNH. Guy était un héros dans les années 1970. Plus tard, j’ai joué contre lui dans la LNH. »