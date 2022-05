Gabriel Cousineau revient chez les Carabins

Les Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) ont rapatrié leur ancien quart-arrière et coordonnateur offensif Gabriel Cousineau au sein de leur groupe d’entraîneurs, ont-ils confirmé lundi.

Ayant quitté son poste à l’UdeM en décembre 2019 pour de nouvelles expériences professionnelles, le principal concerné sera à nouveau l’entraîneur des receveurs de passe, en plus d’occuper les fonctions de coordonnateur offensif adjoint sous la responsabilité de l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. Précédemment, il avait passé neuf ans comme étudiant-athlète et entraîneur chez les Bleus.

«Je suis très heureux de rentrer à la maison, a avoué Cousineau dans un communiqué. Ça fait quelques jours que je suis au CEPSUM et ça me fait du bien, je me sens chez nous. Je suis content de retrouver ma famille.»

Iadeluca est tout aussi heureux de retrouver le quart-arrière le plus prolifique de l’histoire des Carabins.

«Gabriel était un choix logique après le départ de Jason Hogan, a précisé Iadeluca. Il a grandement aidé à bâtir ce programme et il connaît très bien nos valeurs et notre système. Les vétérans l’adorent et les jeunes de notre équipe vont découvrir l’un des meilleurs jeunes entraîneurs de la province.»

«Marco, c’est mon mentor professionnel depuis que j’ai commencé comme entraîneur, a de son côté déclaré l’ancien numéro 4 des Carabins. Je suis de son école, on pense de la même façon en attaque et on aime s’amuser en travaillant.»

De belles expériences

La saison dernière, Cousineau occupait le poste de coordonnateur offensif des Phénix du Collège André-Grasset, après avoir été l’entraîneur des receveurs des Carabins de 2016 à 2019. Il a également assumé les fonctions de coordonnateur offensif après le départ de Marco Iadeluca en juillet 2018. Aussi, l’ex-pivot a joué récemment avec les Warriors de Bologne, en Italie.

« Peu importe où j’étais dans le monde, lorsque Marco allait m’appeler, je devais rentrer à la maison retrouver ma famille, a-t-il considéré. J’ai vécu une superbe expérience avec les Phénix et je les remercie de m’avoir accueilli. En quittant les Carabins, je voulais relever de nouveaux défis pour avoir de nouvelles perspectives. C’est exactement ce que j’ai accompli avec eux, j’ai beaucoup appris au cours de mon séjour à André-Grasset.»

Iadeluca était le coordonnateur à l’attaque pendant les cinq saisons de Cousineau, gagnant de la Coupe Vanier. Puis, les deux hommes ont œuvré ensemble pendant deux ans comme entraîneurs chez les Bleus.